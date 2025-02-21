Yok böyle mağduriyet

Haberin Devamı

Tam teşekkül bir hastanede herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı yönünde rapor verilen Saim Yeşil, dava dosyasına göre, 1992 yılında Ağrı Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı’nda vatani görevini yapmaya başladı. Yeşil, 19 Nisan 1992 günü, nöbet yerine şarkı söyleyerek gelen er İbrahim Kavak’ı disiplinsizliği nedeniyle uyardı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında er Kavak, çekpasın sopası ile Yeşil’in vücuduna ve başına vurdu. Kavgadan bir saat sonra rahatsızlanan Yeşil, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Yapılan otopside, “Baş bölgesinde bol miktarda kan bulunduğu” yönündeki tespite rağmen, Adli Tıp Kurumu, “Yeşil’in ölüm sebebi solunum yetmezliği” raporu hazırladı. Raporda, beyin bölgesindeki kanın ölüm üzerindeki etkisine ilişkin bir değerlendirmeye de yer verilmedi. Er Kavak hakkında ‘kastı aşan öldürme’ suçundan Askeri Mahkeme’de dava açıldı. Rapordaki çelişkilere rağmen askeri mahkeme yeni bir rapor aldırmadı. Askeri Mahkeme, tartışmalı raporu esas alarak, sanık askerin beraatına hükmetti. Askeri Mahkeme, sanık hakkında yaralama suçundan bile ceza vermedi. Yeşil Ailesi’nin askeri yargıdaki hukuk mücadelesi ise sonuçsuz kaldı.

Haberin Devamı

ANNEYE AYLIK, ÇOCUKLARA İŞ

Anne Leyla Yeşil (75), 2018 yılında oğlunun vazife malulü sayılması için İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İdare Mahkemesi, Saim Yeşil’in vazife malulü sayılmasına karar vererek anne Leyla Yeşil’e aylık bağlanmasına hükmetti. Bu karar sayesinde, ölen askerin iki kardeşi İsmail ve Cemil Yeşil de 2020 yılında kamuda göreve başlatıldı. Bu nedenle iki kardeş işyerini devretti. Ancak, SGK idare mahkemesinin kararı için istinaf başvurusunda bulundu. İstinaf mahkemesi, SGK’nın istinaf başvurusunu kabul ederek, idare mahkemesinin kararının kaldırılmasına hükmetti. Bu kararın da kesinleşmesinin ardından anne Leyla Yeşil’e 3 yıldır ödenen maaş kesilirken, kamuya yerleştirilen iki çocuğu da işten çıkarıldı. Böylece iki kardeş de işsiz kaldı.

‘HAYATIMIZ ALT ÜST EDİLDİ’

Anne Leyla Yeşil, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Yapılan başvuruda, oğlunun ölümüyle ilgili olarak hazırlanan Adli Tıp Raporu’nun hatalı olduğu belirtilerek, “Hem oğullarım hem de 75 yaşında benim hayatımız alt üst edilmiş, maddi ve sosyal güvencelerimiz yok edilerek, sapasağlam 21 yaşında askerlik görevine gönderilen oğlum Saim’in askerlikte doğal olmayan nedenlerle, hatta uğradığı saldırı sonucu vefatından sonra hukuk ve hakkaniyete aykırı kararla ikinci bir yıkım yaşanmamıza neden olunmuştur” denildi. AYM anne Yeşil’in başvurusunu kabul edilmez buldu.

Haberin Devamı

‘ÖDENEN MAAŞLAR GERİ İSTENDİ’

İç hukuk yollarını tüketen yaşlı kadın, son çare olarak AİHM’e başvurdu. Geçen ocak ayında yapılan başvuruda, “Yaşam hakkı, adil yargılama hakkı, özel ve aile hayatının korunması hakkının” ağır bir şekilde ihlal edildiği savunuldu. Hürriyet’e konuşan İsmail Yeşil, annesine ödenen vazife malulü aylıkların geri talep edildiğini belirterek, “ Vazife malulü olarak ödenen 450 bin TL ücret geri istendi. Talep edilen ücretin, içinde hastane ve eczane giderleri de yer alıyor. Bu para yapılandırıldı, bu parayı ödemeye başladık. Ben ve diğer kardeşim de işsiz kaldık. Oysa biz işlerimizi devrederek kamuya başlamıştık. Büyük bir mağduriyet içindeyiz” dedi.