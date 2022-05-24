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Yok böyle konvoy

#DÜĞÜN#Konvoy#Tır
Yok böyle konvoy

Zonguldak’ta gelin almaya giden yaklaşık 20 TIR’dan oluşan düğün konvoyu 8 bin TL ceza yedi. Damat Necati Fidan ceza için “Eşime feda olsun” dedi.

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde lojistik firması sahibi Satılmış Fidan’ın oğlu Necati Fidan, gelin arabası olarak TIR’ı tercih etti. Süslenen TIR’a, yaklaşık 20 TIR da eşlik ederek ‘gelin almak’ için evinin olduğu sokağa gitti. Evinden çıkan Melek Fidan, TIR’a binmekte zorlanınca Necati Fidan, araca çıkmasında yardımcı oldu. Melek Fidan, Ereğli sokaklarında dolaşan TIR’dan kendisine merakla bakanlara el salladı. 

Şehir merkezinde çalınan kornalardan dolayı polis merkezine yapılan şikâyet üzerine TIR’lara çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle toplam 8 bin lira ceza kesildi.

'CEZA FEDA OLSUN'

Necati Fidan “Bizim mesleğimiz nakliyecilik. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bence güzel de oldu. Ceza yediysek de feda olsun. Eşime feda olsun” diye konuştu.

Necati Fidan’ın babası Satılmış Fidan da “Cezayı yiyenler hepsi arkadaşımız, kardeşimizdir. Bir tane oğlum var. Onun da en mutlu günü bugün. Oğlumun mutlu olduğu günde gereken ne ise yaparız. Devletimizin kestiği parmak acımaz” dedi. 

Yok böyle konvoy


'BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU'

TIR ile düğün salonuna gelen Melek Fidan, kendisinin böyle bir konvoy beklemediğini belirterek, “Eşim üniversiteden arkadaşımdı. Daha sonra aşka döndü. Fikir, eşimden çıkmış. Benim için sürpriz oldu. Çok heyecanlandım” dedi.

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#DÜĞÜN#Konvoy#Tır

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