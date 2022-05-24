Yok böyle konvoy

Haberin Devamı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde lojistik firması sahibi Satılmış Fidan’ın oğlu Necati Fidan, gelin arabası olarak TIR’ı tercih etti. Süslenen TIR’a, yaklaşık 20 TIR da eşlik ederek ‘gelin almak’ için evinin olduğu sokağa gitti. Evinden çıkan Melek Fidan, TIR’a binmekte zorlanınca Necati Fidan, araca çıkmasında yardımcı oldu. Melek Fidan, Ereğli sokaklarında dolaşan TIR’dan kendisine merakla bakanlara el salladı.



Şehir merkezinde çalınan kornalardan dolayı polis merkezine yapılan şikâyet üzerine TIR’lara çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle toplam 8 bin lira ceza kesildi.



'CEZA FEDA OLSUN'



Necati Fidan “Bizim mesleğimiz nakliyecilik. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bence güzel de oldu. Ceza yediysek de feda olsun. Eşime feda olsun” diye konuştu.



Necati Fidan’ın babası Satılmış Fidan da “Cezayı yiyenler hepsi arkadaşımız, kardeşimizdir. Bir tane oğlum var. Onun da en mutlu günü bugün. Oğlumun mutlu olduğu günde gereken ne ise yaparız. Devletimizin kestiği parmak acımaz” dedi.



