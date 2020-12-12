Yok böyle kaza! TIR’dan fırlayan sürücü denize düşerek kayboldu

Kaza, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesinden geçen D-400 karayolu üzerinde geldi. Mersin yönüne giden Emin Topal yönetimindeki 27 VS 078 plakalı TIR, sürücüler arasında ölüm virajı olarak bilinen mevkide, kontrolden çıkarak uçurumdaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR’ın ön camı patlarken, sürücü Topal araçtan fırlayarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan denize düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle Antalya- Mersin karayolu trafiğe kapatılırken, sürücünün bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine de haber verildi. Güvenlik güçleri yolun güvenliğini sağlarken Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir bot da denizde Emin Topalı bulmak için arama çalışması başlattı.