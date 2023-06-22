YÖK Başkanı’ndan vakıflara ücret uyarısı: ‘Vakıf üniversiteleri ücret belirlerken TEFE-TÜFE’ye dikkat etmeli.’

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Başkan Özvar, sınavların kaldırılması için sistemin ilk ve orta öğretim dahil tümüyle ele alınması gerektiğini belirterek, buna yönelik bir çalışmanın henüz olmadığını söyledi. YÖK Başkanı Özvar, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda üniversite sınavları, eğitim sistemi ve kontenjanlarla ilgili özetle şöyle dedi:

ÜNİVERSİTE SINAVI KALKACAK MI?

“Bu sistem bir bütün olarak inşa edildi. Bu ortaöğretim ve yükseköğretim sistemleri bir bütün olarak ele alınmalı. Bizde sınav yapılma sebebi üniversiteye erişmek isteyen aday sayısının fazla olması. Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatı olarak biz bu konuda bir çalışma yapabiliriz. Şu an böyle bir hazırlığımız yok, gündemimizde böyle bir konu yok. Bizce hizmet ihracatı açısından Türkiye bu tecrübesini pazarlayabilir.

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VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN FİYAT ARTIŞLARI

Bir öğrencimizin şikâyeti üzerine bir yazı yazdık, yazıyoruz. YÖK’ün tavsiye niteliğinde bir karar alma yetkisi var. Önceki yıllardaki artışları baz alarak fiyat artışı yapılmasını tavsiye ediyoruz. ‘TEFE ve TÜFE’ye dikkat edin’ diyoruz. Öğrencilerimizi, aileleri üzmeden bir artış yapılmasını bekliyoruz.

YAPAY ZEKÂ ÜNİVERSİTESİ

Üniversitelerden yapay zekânın suistimal edildiği konusunda bir şikâyet gelmedi bize. Yapay zekâ üzerine çalışan bir ekibimiz var. Bu işin etiğini, hukukunu, tekniğini bizim kurmamız gerekiyor. Bunu üretmemiz gerekiyor. Yapay zekânın üretime nasıl etki edeceği üzerinde de çalışıyoruz. Kendi aramızda, ‘Bir yapay zekâ üniversitesi kurulabilir mi?’ konusunu da tartışıyoruz.

YENİ BÖLÜMLER AÇILIYOR

Bazı yeni bölümleri açıyoruz, açacağız. Örneğin çobanlık ile ilgili bir bölüm açılması konusunu kendi içimizde ele alıyoruz. Siber güvenlik, sanal gerçeklik, bağcılık ve bağ ürünleri bölümleri açıldı.”

Prof. Erol Özvar’ın, “78-79 yaşlarında iki teyzemiz üniversite sınavına girdi” dediği kadınlardan biri Esme Dalgıç. 78 yaşında olan Dalgıç, üniversitede adalet okumak istiyor.

KADIN KONTENJANINDAN 168 BİN KİŞİ SINAVA GİRDİ

ÖZVAR 34 yaş üstüne tanınan kontenjanla ilgili de bilgi verdi: “Üniversitelerde kadınların sayısında artış var. 34 yaş üstü kadınlara ayrıca bir kontenjan açtık. 168 bin kişi bu kapsamda sınava girdi. 78-79 yaşlarında iki teyzemiz üniversite sınavına girdi. Bu kontenjan kapsamında girenler kendi aralarında yarışacaklar. Deprem için de özel kontenjan açtık. Öğretim elemanı sayısı da 184 binin üzerine çıktı. Kadınlar en çok araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Profesör olan kadınların sayısı düşük ama zamanla bu da değişecektir.”

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Esme Dalgıç ailesiyle.