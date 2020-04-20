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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

YÖK Başkanı Saraç'tan Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilere hatırlatma

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YÖK Başkanı Saraç'tan Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilere hatırlatma
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerin, ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklarla iletişime geçmelerini, Dışişleri Bakanlığının web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip etmelerini istedi.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar doğrultusunda 72 ülkeden 105 sefer planlandığını hatırlattı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç paylaşımında, "Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerimizin, ilgili büyükelçilik/başkonsolosluklar ile iletişime geçmeleri ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın kurumsal web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip etmeleri önem taşımaktadır." duyurusunu yaptı.

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