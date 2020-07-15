YÖK Başkanı Saraç'tan '15 Temmuz' mesajı

YÖK Başkanı Saraç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Saraç, YÖK'ün 16 Temmuz 2016’da yaptığı ortak açıklama ile milletin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi tarihine kara leke olarak geçen darbe girişimini şiddet ve nefretle kınadığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte gerek YÖK bünyesinde, gerekse üniversitelerimizde çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüş, toplantılar gerçekleştirilmiş, yurt dışına bilgilendirme mektupları gönderilmiş, ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yönleriyle darbe girişimi ele alınarak çok sayıda akademik makaleler yayımlanmıştır. Ayrıca menfur darbe girişiminin hemen sonrasında üniversitelerimiz, devletimizin ilgili bütün kurum ve kuruluşları ile uyumlu bir iş birliği süreci tesis ederek; akademik ve bilimsel hayatın kabul edemeyeceği, devletimizi ele geçirmeye çalışan bu yıkıcı unsurları sistemin dışına çıkarmada büyük bir kararlılık göstermiştir.



YÖK ve üniversitelerimiz, başta FETÖ olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında yapılanmasına karşı, dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürmektedir."