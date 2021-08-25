YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, rektörlerle yarın Ankara'da ilk kez bir araya gelecek

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda, YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonunu paylaşacak Prof. Dr. Özvar, akademik yeni yıl öncesi rektörlere hitap edecek.

Toplantıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde uygulanacak eğitime ilişkin karşılıklı istişareler yapılacak.

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