YÖK Başkanı Özvar: Ülkemizde yaklaşık 340 bin uluslararası öğrenci öğrenim görüyor

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Erciyes Kültür Merkezi’nde Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) '2024-2025 Akademik Yılı Açılışı'na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YÖK Başkanı Erol Özvar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Erciyes Üniversitemiz bugün çok sayıda akademik birimde öğrenim gören 49 bine yakın öğrencisi, 2 bin 200'ü aşan öğretim elemanı ve yine yaklaşık 4 bin 600 idari personeliyle her anlamda çok büyük kapasiteye sahiptir. Bu büyük kapasitenin en iyi şekilde değerlendirilmesi, ülkemize, bölgemize ve şehrimize çok ciddi bir katma değer sağlaması fevkalade önemlidir. Erciyes Üniversitemizin bunu sağlayabilecek kabiliyete ve tecrübeye sahip olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

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'KAYSERİ'NİN ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Özvar, konuşmasında, "Bugün ülkemizde yaklaşık 340 bin uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Bu bakımdan Türkiye en fazla uluslararası öğrenciye sahip olma bakımından dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu sayıyı 2024-2028 stratejik hedeflerimiz dahilinde 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada, Kayseri'nin ve Erciyes Üniversitemizin de çok ciddi bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİME BAŞLAMIŞ BULUNUYOR'

Son dönemde atılan önemli adımlardan birinin üniversite iş birliklerini sınır ötesi ortaklıklara varacak şekilde genişletmek olduğunu belirten Özvar, şöyle konuştu:

Bu yıl Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi öğretime başlamış bulunuyor. Türk üniversitelerinin güçlü oldukları alanlarda yurt dışında program açması esasına dayanan bu projeye çok büyük önem atfediyoruz. Yine kısa bir süre önce Kazakistan'la yaptığımız bir anlaşmayla Pedagoji Üniversitesi'nde Gazi Üniversitemizin bir program açması kararını aldık. Bu hafta Mısır'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette de bir Türkiye-Mısır Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik mutabakata varmış bulunuyoruz. Çok sayıda ülkeyle benzeri projeler üzerinde çalışıyoruz. Kısa süre içinde bunların somut neticelerini inşallah hep beraber göreceğiz. Bütün bu çabalar yükseköğretim sistemimizin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve etkisini önemli ölçüde artıracak kıymetli girişimlerdir."

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'73 YENİ PROGRAM AÇMIŞ BULUNUYORUZ'

Yükseköğretimde açılan yeni programlara da değinen Özvar, "Yükseköğretimde istihdamla ilişkisi azalan programların kademeli olarak sistem dışına çıkarırken, ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirecek programlara ağırlık veriyoruz. Bu anlayışın bir yansıması olarak, bu yıl 20 üniversitemizde yapay zeka ve dijital tabanlı 73 yeni program açmış bulunuyoruz. Yine sektörlerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve istihdam odaklı bir eğitim imkanı sunmak adına OSB-MYO programımızı genişletiyoruz. Bu çabalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir. Son dönemde iyice öne çıkan bir alan olan mikro yeterlilikler konusuna da özel bir önem veriyoruz ve bunun uygulama esaslarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaların neticesinde, okul dışı kazanımların mikro yeterlilikler şeklinde kredilendirilmesi mümkün olacaktır" dedi.