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YÖK Başkanı Özvar: Tek tipleşme kaynak israfı

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#Kastamonu Üniversitesi#Özvar#YÖK
YÖK Başkanı Özvar: Tek tipleşme kaynak israfı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Toplantısı’nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, gerek araştırma odaklı gerek bölgesel kalkınma odaklı gerekse diğer üniversiteler arasında katı ayrım veya gruplaşma gözetmediklerini belirtti.

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Özvar şunları söyledi: “Kurumlar arası bir rol paylaşımı gözetiyoruz. Kurumsal çeşitliliğin kısa ve uzun vadede hem bölgelerimizin hem de ülkemizin gelişimi için hayati olduğunu ifade etmek isterim. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların farklı ve beklentilerin çeşitli olduğu, erişimin tarihte görülmemiş şekilde arttığı günümüz kitlesel yükseköğretim arenasında tek tipleşmiş bir yükseköğretim yapısının ne topluma ne iş dünyasına ne de ülkenin geleceğine bir katkısı olmayacaktır. Kurumsal tek tipleşmeyi bir anlamda kaynak israfı olarak da görüyoruz. Bu nedenle kurumsal çeşitlilik bizim birincil önceliklerimiz arasındadır.” 

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#Kastamonu Üniversitesi#Özvar#YÖK

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