YÖK Başkanı Özvar: Sağlık Bakanlığı'ndaki iyileştirmeler üniversitelerde de yapıldı

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YÖK Başkanı Özvar, düzenlediği basın toplantısında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hükümlerine ilişkin açıklama yaptı.

'ÖZLÜK HAKLARINDA CİDDİ BİR İYİLEŞTİRME SAĞLANMIŞTIR'

Özvar, yayımlanan düzenlemeyle birlikte üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları ile döner sermaye ek ödemelerinde önemli iyileştirmeler yapıldığını kaydederek, "Bu çapta bir düzenlemeyle birlikte hocalarımızın ve diğer personellerimizin özlük haklarında ciddi bir iyileştirme sağlanmıştır. Buna göre üniversite hastanelerimizde de Sağlık Bakanlığı hastanelerinde olduğu gibi ek ödeme; sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesinin toplamından oluşacaktır. YÖK olarak yapmış olduğumuz bu yönetmelik değişikliği ile Sağlık Bakanlığı'nda yapılan iyileştirmenin tam bir karşılığı, eş değerlilik karşılığı sağlanmıştır. Yani Sağlık Bakanlığı'nda yapılan iyileştirmeler ne ise üniversitelerde de aynı iyileştirmeler hayata geçirilmiştir. Sabit ek ödeme son 3 aydır olduğu gibi merkezi bütçeden ödenecektir. Sabit ek ödeme artık toplam ek ödeme tutarından mahsup edilmeyecek, böylece sağlık çalışanlarının ek ödemesinde iyileşme yaşanacaktır" diye konuştu.

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'EN ÖNEMLİ İYİLEŞTİRME TABAN ÖDEME'

Yönetmelik değişikliğindeki en önemli iyileştirmenin taban ödeme olduğunu vurgulayan Erol Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi Gazete'de yayımlanan ek ödeme yönetmelik değişikliği ile sağlanan en önemli iyileştirme, taban ödemenin yapılacak olmasıdır. Bu ödeme personelin ödüllendirilerek, motivasyonunun artırılması amacıyla her ay yapılacak ve çalışanın mesleki faaliyetlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilecektir. Sabit ek ödeme ve taban ödemeye ilave olarak teşvik ek ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu ödeme personelin görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliği göz önüne alınarak çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden yapılacaktır. Teşvik ek ödeme de sabit ödeme ve taban ödeme gibi sağlık çalışanlarını kapsayacaktır. Yeni düzenleme ile resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, görev sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığı’nca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirilmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri aktif çalışılmış gün olarak kabul edilecektir. Bu sayede çalışanlarımızın Sağlık Bakanlığı’nca ilan edilmiş, bulaşıcı ve salgından kaynaklı hastalık, kaza, yaralanma veya saldırı gibi nedenlerden dolayı çalışamadıkları gün için ek ödemeleri kesilmeyecektir."