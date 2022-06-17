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YÖK Başkanı Özvar: Barajla birlikte psikolojik bariyer de kalktı

#YÖK#Sınav#Üniversite
YÖK Başkanı Özvar: Barajla birlikte psikolojik bariyer de kalktı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarı dileyerek, "Artık üniversite tercihi yapabilmek için belli bir baraj puanını geçmeniz gerekmeyecek. Sizden gelen yansımalardan da görüyoruz ki barajla birlikte önünüzdeki psikolojik bariyer de kalkmış oldu" dedi.

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YKS'ye girecek adaylar için Twitter'dan mesaj yayımlayan YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler; hepinizin hayallerini kurduğunuz üniversitelere, fakültelere, programlara yerleşecek performansı göstermenizi umut ediyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl sınava ilişkin iki önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Birincisi ön lisans ve lisans programlarını tercihte Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulamasını kaldırdık. Artık üniversite tercihi yapabilmek için belli bir baraj puanını geçmeniz gerekmeyecek. Sizden gelen yansımalardan da görüyoruz ki barajla birlikte önünüzdeki psikolojik bariyer de kalkmış oldu. İkinci olarak TYT süresini 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardık. Yaptığımız bu düzenleme ile üzerinizdeki sınav yetiştirme baskısını ve stresi azaltmak istedik. Sorular üzerinde daha fazla düşünebilmeniz, düşünürken hata yapma ihtimalini en aza indirmeniz için sizlere böyle bir hak tanıdık. Sınav süresini uzatarak ve barajı kaldırarak motivasyonunuzu artırmayı amaçladık. Şunu da özellikle vurgulamak isterim ki sınav süresi ile soruların zorluğu ya da kolaylığı arasında hiçbir bağlantı yok. Biz sizin işlerinizi kolaylaştırmak için gereken önlemleri aldık, performansınızı ve psikolojik motivasyonunuzu yükseltmek için adımlarımızı attık. Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, bunun için sabırsızlanıyor ve tüm üniversitelerimizle heyecanla sizleri bekliyoruz."

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#YÖK#Sınav#Üniversite

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