YÖK Başkanı Özvar açıkladı: 'Yapay zeka' alanında 71 yeni programa öğrenci alınacak

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Ankara'da, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 'Kariyer Planlamayı Yeniden Şekillendirme: Boşlukları Kapatma' başlıklı konferans düzenlendi. Konferansa, YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Farouk Dey ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Özvar, üniversite ve kariyer ilişkisinin bugün küresel düzeyde ele alındığını belirterek, yükseköğretime yönelik taleplerin küresel ölçekte arttığını; endüstrileşme, teknolojik ilerleme ve bilimsel gelişmelerde üniversitelerin merkezi rol aldığını ifade etti.

'ÖĞRENCİ SAYIMIZ 7 MİLYONA ULAŞTI'

Türkiye'de yükseköğretime erişim talebinin güçlü bir şekilde sürdüğünü kaydeden Özvar, "Bugün ülkemiz 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin akademisyeni ve yaklaşık 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyona ulaşan öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye ulaşmıştır. Bu kapasiteye ulaşılmasında son 20 yılda yükseköğretim sistemimize yapılan yatırımların katkısı hayati önemdedir. Ülkemizde yükseköğretime erişim talebi güçlü bir şekilde devam etmektedir. 2023 yılında 3,5 milyondan fazla öğrencimiz üniversite sınavlarına başvurmuş ve üniversite kontenjanların doluluk oranı açık öğretim öğrencileriyle birlikte yüzde 99,8 gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu ay gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan aday sayısı da yaklaşık 3 milyon civarında gerçekleşmiştir" dedi.

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Üniversitelerde istihdam odaklı programları devreye soktuklarını işaret eden Özvar, "Milli ve küresel vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayeyi destekleyecek istihdam odaklı programları devreye sokarken, işlevini kaybeden programları sistem dışına çekmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde, bu yöndeki eğilimin daha da güçlenmesi söz konusu olacaktır. Açtığımız yeni programlar arasında; yapay zeka, yazılım ve dijital teknolojilere yönelik olanlar özellikle öne çıkmaktadır. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitemizde yapay zeka alanında 51'i ön lisans ve 20'si lisans olmak üzere toplam 71 yeni programa öğrenci alınacaktır. Dünyada yapay zeka, yazılım ve dijitalleşme konusunda gerçekleşen büyük dönüşümden ve ilerlemeden ülke olarak uzak durmamız söz konusu olamayacaktır" diye konuştu.