YÖK Başkanı Özvar açıkladı... Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yerli ve milli aşı geliyor

#Sağlık#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi#Erciyes Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 19:54

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı yerli ve milli aşı çalışmalarında klinik öncesi sürecin tamamlandığını bildirdi.

Özvar, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, "TURKOVAC aşısını geliştirerek Türkiye'nin bilimsel kapasitesine dair güçlü bir örneği ortaya koyan Erciyes Üniversitesi, şimdi de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı yerli ve milli aşı çalışmalarında kritik bir aşamayı başarıyla tamamladı. Klinik öncesi süreci tamamlanan bu önemli çalışmanın, Faz-1 aşamasına doğru ilerlemesi, halk sağlığı açısından olduğu kadar bilimsel bağımsızlığımız bakımından da büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Erol Özvar, çalışmada emeği geçen Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere tüm bilim insanlarını gönülden tebrik ederek, Türkiye adına gurur duyduklarını belirtti.

 

