YÖK Başkanı Özvar: 25 üniversiteye 'öncelikli alan misyonu' verilecek

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkan bölüm ve programların, yükseköğretim ekosistemi vasıtasıyla desteklenmesi; ulusal ölçekte nitelikli beşeri kaynağın geliştirilmesi ve uluslararası ölçekte nitelikli bilimsel çıktıların artırılması amacıyla düzenlenen 'Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.



Burada konuşan Prof. Dr. Özvar, YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nın (ADEP) hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Sonraki süreçte, destek programının işleyişine ilişkin usul ve esaslar da yine Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile koordinasyon içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olup üniversitelerimizle de paylaşılmıştır. Belirli uzmanlık alanlarında kendilerine çeşitli misyonlar yüklenmiş olan 23 araştırma üniversitesi, 22 bölgesel kalkınma odaklı üniversite, 3 sağlık bilimleri üniversitesi, 2 uygulamalı bilimler üniversitesi ve 2 güzel sanatlar üniversitesi bulunmaktadır. Bunun yanında, belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkmış bölüm ve programlarımız bulunmaktadır. Bu bölüm ve programlarımızın, yükseköğretim ekosistemimiz tarafından desteklenmesi; nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çıktıların artırılması için önemli olduğu açıktır" dedi.

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