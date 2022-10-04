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Son dakika... YÖK Başkanı Özvar'dan iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

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#KPSS#YÖK#Erol Özvar
Son dakika... YÖK Başkanı Özvardan iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 16:30

YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul'da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." ifadelerini kullandı.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, devam eden KPSS soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.  Özvar, "Bildiğiniz gibi mevzuattan kaynaklanan ön inceleme yükümlülüğü var. Genel kurulda işi bitti. Gereğini yapacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

KPSS 2022'de soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine Soruşturma başlatılmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini duyurmuştu. Prof. Dr. Ersoy, "Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir" demişti.

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#KPSS#YÖK#Erol Özvar

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