×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

YÖK Başkanı açıkladı... YKS’ye 2.5 milyon başvuru

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#Erol Özvar#Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YÖK Başkanı açıkladı... YKS’ye 2.5 milyon başvuru
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 21-22 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Bu yıl YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 kişinin başvurduğunu, bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünün kız, 1 milyon 185 bin 257’sinin ise erkek adaylardan oluştuğunu belirten Özvar, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Özvar, halen lise son sınıf öğrencisi olan aday sayısının 831 bin 487, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#Erol Özvar#Yükseköğretim Kurumları Sınavı

BAKMADAN GEÇME!