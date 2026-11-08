YÖK Başkanı açıkladı: Üniversiteler 3 yıla düşecek

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına konuk olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üniversitelerdeki lisans eğitiminin 4 yıldan 3 yıla düşürüleceğini dile getirirken, teknolojik gelişmeler ile istihdam verileri ışığında bazı lisans programlarında kontenjanların azaltıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra YÖK Başkanı Özvar, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerini tercih eden öğrencilerin aynı anda mühendislik alanında da eğitim görebileceği bir modeli hayata geçireceklerini belirterek şunları söyledi:

ÇİFT ANADAL İMKÂNI

“Türkiye’de kontenjanlar yeniden düzenleniyor. Öğrencilerin tercih etmediği programları sistem dışına çıkarıyoruz. İstihdam sağlamayan programların kontenjanlarını düşürüyoruz. Mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, inşaat, maden mühendisliği, sanat tarihi ve iletişim bölümleri kontenjanları daralan alanlardan. En çarpıcı değişiklik hukuk fakültelerinde oldu. Kontenjan sayısı 16 binden 8 bine düşerek yarı yarıya azaldı. Öte yandan Türkiye’de üniversite sınavında en başarılı olan çocuklar sağlık alanında tıp fakültesini tercih ediyor. Tıp fakülteleri bugün ilk 50 binden, büyükşehirdeki üniversiteler ise ilk 10 binden öğrenci kabul ediyor. Tıp fakültesine birkaç soruyla giremeyen binlerce öğrenci var. Onlar da diş hekimliği ve eczacılığa yöneliyor. Bu öğrencilere bazı mühendislik alanlarında ikinci anadal hakkını verelim istiyoruz. Yani çocuk diş hekimliğini okurken bir mühendislik anadalını da otomatik olarak okuyabilecek. Zaten üniversitelerde çift anadal hakkı var ama biz bunu ilgili bölümlerdeki öğrencilere herhangi bir şart aramadan otomatik olarak vereceğiz. Böylece öğrenciler eczacılık okurken aynı anda başka bir mühendislik de okuyabilecek ve iki ayrı diploma alacak. Bunun üzerinde şu an çalışıyor ve 2027-2028 eğitim öğretim yılındaki üniversite sınavına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl tıp fakültesi kontenjanlarında da yeni bir düzenlemeye gideceğiz.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

DERS SAYISI AZALACAK

Dijital alanda meydana gelen değişimler yalnızca programların tasfiyesiyle mümkün değil. Mevcut programların içeriğinin yeni gelişmelerle güncellenmesi de önemli. Bölümler içinde dijital teknolojiler ve yapay zekânın mutlaka yer alması gerekiyor. Bununla beraber sadeleştirmeyi ele alıyoruz. Türkiye’de herhangi bir programdan mezun olabilmek için lisansta 50’den fazla ders vermek gerekiyor. Avrupa’da ise lisans dönemi boyunca bir öğrenci mezun olmak için en fazla 30 ders alıyor. Eğitimin kalitesini artırabilmek için ders sayısının sadeleşmesine ihtiyaç var. Bu yıl bunun üzerinde çalışıyoruz. 12 senelik bir zorunlu eğitim var. 4 yıl da lisans eğitimiyle bir öğrenci 16 sene resmi eğitim kurumları içinde yer alıyor. Bir öğrenci 21-22 yaşından önce mezun olamıyor. Akabinde staj ve iş aramaydı derken hayata atılma yaşı 30’lara geliyor. Diğer tarafta ise Türkiye demografi ve nüfus alanında durağan bir seyir izliyor. Aile başına çocuk sayısında azalma söz konusu. Eğitim hayata atılmayı, evliliği biraz geciktiriyor. Artık erkeklerde ilk evlilik 30’lu yaşlara dayandı, kadınlarda da aynısı geçerli. Bu nedenle birkaç yıl içinde lisans eğitiminin 3 yıla düşmesini hedefliyoruz.”

Haberin Devamı

HEDEF İLK 100’DE İKİ ÜNİVERSİTE

QS sıralamasında 2026 yılında ilk 500’de 6, ilk 300’de 2 üniversitemiz var. Uluslararası sıralamalarda Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir başarı gösteriyor. Derdimiz sayısal olarak üniversiteleri bir yere taşımak değil. Biz ne kadar kaliteli eğitim, güçlü akademik performans ve bilimsel faaliyetle ürün ortaya çıkarırsak, bunu da toplumsal etkiye dönüştürürsek üniversitelerimiz de o ölçüde yukarı çıkacak. Hedefimiz uluslararası sıralamalarda önümüzdeki 5 yıl içinde ilk 100’de iki devlet üniversitesini görmek. Ayrıca vakıf üniversitelerimizden en az 1 tanesi ilk 100’e girecek potansiyel taşıyor.