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YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar verilmiştir

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#YÖK#DEPREM#Üniversite
YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar verilmiştir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 19:04

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) "Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

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YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

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#YÖK#DEPREM#Üniversite

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