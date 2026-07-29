YÖK Atlas mobilde

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29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak YKS tercihleri öncesinde açıklama yapan Özvar, bilinçli tercih için YÖK Atlas’ın etkin şekilde kullanılmasını önerdi. YÖK Atlas’ta üniversite programlarının geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları, taban puanları, kontenjanları, doluluk oranları, akreditasyon bilgileri, öğretim elemanı yapısı ve tercih döneminde ihtiyaç duyulan birçok istatistiksel veri yer alıyor. Özvar, “Kararlarınızı resmi verilere dayandırın. Tercih sürecinde güvenilir bilgi kaynaklarının kullanılması büyük önem taşıyor. Bilgiyle yapılan tercih, geleceğe güvenle atılan ilk adımdır” ifadelerini kullandı.

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YURTDIŞINDA DENKLİK UYARISI

Yurtdışında üniversite eğitimi almayı planlayan adaylara da önemli uyarılarda bulunan Özvar, tercih edilecek yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının kayıt yaptırılmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.