YÖK araştırmasına göre üniversiteli okulundan memnun

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Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması (TÜDA), geçtiğimiz yıl 10 Haziran ile 21 Ekim tarihleri arasında 205 üniversiteden 264 bin 344 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankette öğrencilere eğitimin niteliği, personel, araştırma ve projeler, dijitalleşme ve yapay zekâ, uluslararasılaşma, yaşam memnuniyeti, kampus imkânları, gelecek beklentileri gibi 15 tematik alanda 360 soru yöneltildi.

TAVSİYE EDİYORLAR

Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 72’si üniversitelerinden memnun, yüzde 64’ü ise üniversitelerini tanıdıklarına tavsiye ediyor. Ayrıca öğrencilerin yüzde 59’u üniversitelerinde spor alanlarının fiziksel koşullarının yeterli olduğunu düşünüyor. Yüzde 58’i üniversitesinin spor ve fiziksel aktiviteler için yeterli imkân ve tesis sunduğunu belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 52’si üniversitesinde spor alanları çeşitliliğinin yeterli olduğunu düşünürken, yüzde 47’si ise üniversitelerde spor alanlarında sunulan ekipman çeşitliliğinin yeterli olduğunu ifade ediyor.

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İLK KEZ YAPILDI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, anketle ilgili “TÜDA, YÖK tarafından ilk kez geliştirilen vizyoner bir araştırma. Geleceğe yönelik iyileştirme alanlarını da belirlemeye olanak tanıyor. Bu yaklaşım, hem bireylerin eğitim gereksinimlerine cevap vermek hem de üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik adımlar atmasını sağlamak için önemli bir altyapı sağlıyor” dedi.

YÜZDE 40’IN HEDEFİ YÜKSEK LİSANS

YÖK’ten yapılan açıklamada ankete dair çarpıcı bilgiler de paylaşıldı.

- Öğrenciler gelecek hedeflerine ulaşmak için yüzde 72 ile en çok yabancı dil becerilerini geliştirmek istiyor.

Bunu yüzde 47 ile iletişim ve yüzde 39 ile teknik beceriler takip ediyor.

- Öğrencilerin yüzde 40’ı gelecekte yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefliyor.

Yüzde 34’ü kamuda, yüzde 31’i özel sektörde çalışmak istiyor, yüzde 23’ü ise girişimcilik yapmayı veya kendi işini kurmayı düşünüyor.

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- Öğrenciler interneti yüzde 71 ile en çok sosyal medya amacıyla kullanıyor.

- Yüzde 42 eğitim, yüzde 39 araştırma, yüzde 34 alışveriş, yüzde 31 video izleme, yüzde 18 müzik dinleme, yüzde 13 oyun için internet kullanıyor.

- Öğrencilerin yüzde 83’ü ödevlerini yaparken yapay zekâ araçlarını kullanıyor. Yüzde 81’i yapay zekânın eğitim öğretim hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor. Yüzde 75’i ise eğitim ve öğretimde bu araçların kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 74’ü yapay zekânın eğitim sürecinde verimliliklerini artıracağını ifade ederken, yüzde 73’ü ise üniversitelerde yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla kullanılmasının teşvik edilmesini istiyor.