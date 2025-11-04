Yoğun sis: İstanbul'da göz gözü görmüyor...

DHA-İHA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 08:28
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yola çıkan sürücüler sis nedeniyle yavaş ilerlerken, saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.
Kent genelinde hem karada hem de denizde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte yer yer zor anlar yaşadı.
İstanbul Boğazı’nda da yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü.
Yola çıkan sürücüler sis nedeniyle yavaş ilerlerken, saat 07.50 itibarıyla trafik
yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.
Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı.
Üsküdar sahilinde Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içinde kayboldu.
Kartpostallık manzaralar oluşturan o anlar, Üsküdar sahilinde görüntülendi.