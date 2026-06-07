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Yoğun koku yayılınca ortaya çıktı! İzole edilmiş odada 'pes' dedirten düzenek: Piyasa değeri 30 milyon lira

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Narkotik#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 10:06

Kağıthane’de bir binadan yayılan yoğun koku üzerine çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda dışarıdan tamamen izole edilen odada kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 kök Hint keneviriyle, 42 kilo 300 gram marihuana ele geçirildi. Uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda cihazın bulunduğu evde kurulan profesyonel düzenek dikkat çekti.

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Olay, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir binadan yoğun uyuşturucu kokusu geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler adres çevresinde izleme ve gözetleme yaptı. Saat 16.30’ya kadar süren çalışmalarda eve giren ya da evden çıkan herhangi bir kişi tespit edilemedi.

Yoğun koku yayılınca ortaya çıktı İzole edilmiş odada pes dedirten düzenek: Piyasa değeri 30 milyon lira

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ SERAYI ORTAYA ÇIKARDI

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Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odanın tamamen izole edilerek uyuşturucu üretim alanına dönüştürüldüğünü belirledi. Odada yapılan aramalarda 81 kök Hint keneviriyle 42 kilo 300 gram kurutulmaya bırakılmış marihuana ele geçirildi.

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Yoğun koku yayılınca ortaya çıktı İzole edilmiş odada pes dedirten düzenek: Piyasa değeri 30 milyon lira

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi. Evde yapılan incelemelerde 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi, 1 vakum makinesiyle, çeşitli bitki besinleri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlar inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yoğun koku yayılınca ortaya çıktı İzole edilmiş odada pes dedirten düzenek: Piyasa değeri 30 milyon lira
Yoğun koku yayılınca ortaya çıktı İzole edilmiş odada pes dedirten düzenek: Piyasa değeri 30 milyon lira

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#İstanbul#Narkotik#Uyuşturucu

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