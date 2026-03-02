Yoğun kar yağışını fırsata çevirdiler: Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu! 'Kuzey Kutbu'ndaymış gibi hissediyoruz'

×
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 10:21

Kentte yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışını çocuklar eğlenceye dönüştürdü. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte çocuklar kardan ev yaptı. Kendilerini Kuzey Kutbu’ndaymış gibi hissettiklerini söyleyen grup, ayrıca kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kars’ta etkili olan yoğun yağış sonrası bir grup çocuk, ailelerinin yardımıyla evlerinin bahçesine kardan ev yaptı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kent merkezinde Kars Belediyesi, cadde ve sokakları temizledi.

Yenişehir Mahallesi Zahide Hanım Konakları’nda yaşayan Beyza Beren Bilgir, Almina Beril Bilgir ile komşuları Ela Miraç Koçali ve Elva Miraç Koçali kardeşler, ailelerinin de desteğiyle kardan ev yaptı, Kar yığınının içini oyan, kenarlarını da güçlendiren çocuklar, 4 kişinin sığabileceği bir ev inşa etti. Kardan evin üzerine de Türk bayrağı diken çocuklar, evlerinden yiyecekler getirdi.

Çocuklar, içinde oturup sohbet ettikleri kardan evin rüzgar almadığını söyledi. 

