Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yoğun kar yağışı nedeniyle YHT seferleri artırıldı

#TCDD#YHT#Kar
Yoğun kar yağışı nedeniyle YHT seferleri artırıldı

TCDD Taşımacılık, yurtta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin artırıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

TCDD Taşımacılık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara- İstanbul, Ankara- Konya hatlarındaki YHT seferleri artırıldı. Ankara- İstanbul arasında 6, Ankara- Konya arasında 4 olmak üzere toplam 10 ilave YHT seferi konuldu. Buna göre yüksek hızlı trenler; Ankara- İstanbul hattında 11, 12 ve 13 Mart'ta (Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara'dan saat 08.15'te, İstanbul'dan saat 14.05'te, Ankara- Konya hattında ise 11 ve 13 Mart'ta (Cuma ve Pazar günleri) Ankara'dan saat 14.50, Konya'dan saat 15.35'te hareket edecek. Böylece ilave yüksek hızlı trenlerle; Ankara- İstanbul hattında 2 bin 880 yolcu, Ankara- Konya hattında ise 1920 yolcu olmak üzere toplam 4 bin 800 yolcu kapasite artışı sağlandı."

Haberle ilgili daha fazlası:
#TCDD#YHT#Kar

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin