Yoğun kar yağışı etkili oldu: İlçede bir okul tatil edildi

#Okul Tatili#Kar Yağışı#Eğitim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 15:43

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir okulda eğitime yarım gün ara verildi.

Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde taşımalı eğitim verilen Çiftlik Naciye Öngel Ortaokulunda, Havza ve Bafra ilçelerinden gelen öğrencilerin ulaşımda güçlük çekmemeleri amacı ile öğleden sonra idari izinli sayıldıkları duyuruldu.

Açıklamada, erken saatlerden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle Havza ilçesi ile Bafra ilçesi sınırında bulunan Çiftlik Naciye Öngel Ortaokuluna Havza ve Bafra'dan gelen taşımalı öğrencilerin akşam evlerine dönüşünde ulaşımda güçlük çekebilecekleri öngörüldüğü ve halen devam eden kar yağışı düşünüldüğünde bu uzak köylerden gelen öğrencilerin okuldaki öğle yemeğinden sonra evlerine gönderilmesinin kaza riskini azaltacağının değerlendirildiği belirterek İlçe Umumi Hıfzissiha Kurulu kararıyla öğrencilerin öğleden sonrası idari izinli sayılmaları kararlaştırıldığı bildirildi.

