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Yoğun kar yağışı! Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı

#Kar#Artvin#Karayolu

Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçitli köyü mevkiinde karayoluna koyulan dubalar ve tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

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Artvin’in Ardanuç ilçesi Ardahan yolu üzerinde bulunan Geçitli köyü bu yılda yoğun kar yağışına teslim oldu. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü sakinlerinden Cemal Öztürk, “Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergâhı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur” dedi.

Öte yandan Karayolları ekipleri bölgeye giderek Ardanuç-Ardahan karayolunun kar nedeniyle trafiğe kapalı olduğuna dair tabelalarını yerleştirdi.

Yoğun kar yağışı Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı

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#Kar#Artvin#Karayolu

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