Yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi... Direksiyon başında öldürülmüştü

İstanbul Şişli’de 6 Ekim günü avukat Serdar Öktem, ofisinden çıktığı sırada kendisini bekleyen pusudan habersiz şekilde otomobiline bindi. Öktem aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırganlar, olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralanan Öktem, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırının ardından olayı gerçekleştiren ve onlara yardım eden 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, Öktem’in cenazesi dün öğle vakti Bakırköy’de bulunan Ömer Duruk Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Trafik Şube ekipleri cami çevresine araç park edilmesine izin vermedi. Önleyici Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize Yunus ekipleri cami çevresinde sık sık devriye attı. Özel harekât polislerinin de aralarında bulunduğu ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Öktem’in yakınları ise basın mensuplarının cami bahçesinde görüntü almasına izin vermedi.