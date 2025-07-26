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Yoğun duman görüş mesafesini düşürdü! 7 araç birbirine girdi

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#Çorum#Zincirleme Kaza#Anız Yangını
Yoğun duman görüş mesafesini düşürdü 7 araç birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 17:43

Çorum'da anız yangınından çıkan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Çorum-Laçin yolu Bayat Gediği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çıkan anız yangınının dumanı, kara yolunda görüş mesafesini düşürünce 7 araçlı zincirleme kazaya neden oldu.

Yoğun duman görüş mesafesini düşürdü 7 araç birbirine girdi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 TU 322 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun duman görüş mesafesini düşürdü 7 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Çorum#Zincirleme Kaza#Anız Yangını

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