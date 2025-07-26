Yoğun duman görüş mesafesini düşürdü! 7 araç birbirine girdi

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Kaza, Çorum-Laçin yolu Bayat Gediği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çıkan anız yangınının dumanı, kara yolunda görüş mesafesini düşürünce 7 araçlı zincirleme kazaya neden oldu.