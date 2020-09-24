Yoğun diplomasi maratonu; başkentte gece mesaisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından önce AK Parti’de sonra da Cumhurbaşkanlığı’nda iki ayrı toplantı düzenledi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ikinci bir adım olarak Fransa’ya gitmesi değerlendirildi. Türkiye ve Yunanistan’ın 3 ayrı müzakere masasında görüşmeleri yürütmesi de kararlaştırıldı.

Erdoğan’ın önceki günkü MKYK toplantısı sonrasında, gece saat 23.00’e kadarki toplantılarının gündeminde Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Fransa ile ilişkiler vardı. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la AK Parti’de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yapılan videokonferans görüşmesi sonrası son gelişmeleri değerlendirdi.

PARİS ZİYARETİ

Edinilen bilgiye göre Macron ve Erdoğan görüşmesinde, Çavuşoğlu’nun eylül ayında yapacağı ve pandemi dolayısıyla ertelenen Fransa ziyareti tekrar gündeme geldi. Macron, Çavuşoğlu’nu tekrar Fransa’ya davet etti. Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gerilimin düşmesi için Türkiye’nin bugüne kadar müzakereden yana olduğu, kimsenin toprağında ve hakkında gözü olmadığı değerlendirmeleri yapıldı.

Erdoğan partideki toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçerek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Doğu Akdeniz’deki son durumu ve atılacak diplomatik adımları ele aldı. Önümüzdeki dönemde Ankara ile Fransa’nın diplomasi trafiğinin hız kazanacağı belirtildi.

ATİNA’YLA MÜZAKERE

Öte yandan Türkiye ve Yunanistan 3 ayrı müzakere süreci yürütecek. İlk süreç cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Başbakanı Merkel’in Danışmanı Jan Hecler ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in danışmanı Eleni Sorani’nin yaptığı görüşme ile başlamıştı. Bu görüşmenin önümüzdeki hafta tekrar yapılması planlanıyor. Liderler düzeyinde yapılacak temasların ardından istikşafi görüşmelerin adresi de belli oldu. İstikşafi görüşmelerde 4 yılın ardından, 61. görüşme önümüzdeki günlerde İstanbul’da olacak. İki ülke arasında 2002’de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016’da Atina’da yapılmıştı.

Kalın’ın yapacağı görüşmede diplomasi trafiğindeki tarihlerin belirlenmesi bekleniyor.

MACRON’DAN DİYALOG MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda önceki gün yaptığı konuşmada Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını söyledi.