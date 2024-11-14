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Yoğun bakımdaki Elif Nur'dan 9 gün sonra acı haber

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#Elif Nur Çalışkan#Çanakkale#Kaza
Yoğun bakımdaki Elif Nurdan 9 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 10:52

Çanakkale'de, refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan (35), kazadan 9 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kaza, 4 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lapseki yönüne seyreden Elif Nur Çalışkan yönetimindeki 34 BRN 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Yoğun bakımdaki Elif Nurdan 9 gün sonra acı haber

Savrulan otomobil yaklaşık 100 metre boyunca takla attı. Çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiyecilerin otomobilden çıkardığı Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımdaki Elif Nurdan 9 gün sonra acı haber

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Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Nur Çalışkan, kazadan 9 gün sonra dün yaşamını yitirdi. 

Yoğun bakımdaki Elif Nurdan 9 gün sonra acı haber

Yoğun bakımdaki Elif Nurdan 9 gün sonra acı haber

Yoğun bakımdaki Elif Nurdan 9 gün sonra acı haber


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#Elif Nur Çalışkan#Çanakkale#Kaza

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