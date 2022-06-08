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Yoğun bakımdaki Ege’den en acı soru: Anne Ece nerede?

#Ece Melisa Mercankaya#İzmir#Yemek
Yoğun bakımdaki Ege’den en acı soru: Anne Ece nerede

İzmir’deki bir restoranda yedikleri yemek sonrası fenalaşıp ölen Ece Melisa Mercankaya’nın (6) yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Ege Mercankaya (4) ailesiyle ilk kez konuştu. Oğlunun “Ece nerede?” diye sorduğunu belirten Hasret Mercankaya, “Nasıl cevap vereceğimi bilemedim” dedi.

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Belçika’dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir Gaziemir’deki bir restoranda çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Devlet hastanesine birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa’dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor.

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‘NE DİYECEĞİMİ BİLEMEDİM’

Tedavisi süren Ege Mercankaya’nın ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Aile, Ege için kan tahlili sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor. Ancak henüz sonuç çıkmadı. Önceki gün Ege ile ilgili bir gelişme yaşandı. Uzun süredir yoğun bakımda makinelere bağlı yaşayan Ege, ilk kez ailesiyle konuştu. Oğlunun ilk cümlesinin “Ece nerede?” olduğunu belirten Hasret Mercankaya, “Nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarım neden bu halde? ” dedi.

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#Ece Melisa Mercankaya#İzmir#Yemek

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