Yoğun bakımda ‘hipnoz’ dönemi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Özcengiz, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi sonrasında Hürriyet’e şunları söyledi: “Çok uzun yıllardır hipnoz ile uğraşıyorum. Hipnoz bilinçteki bir değişiklik durumudur. Kişinin dikkatinin başka bir yöne çevrilerek bazı sorunlardan kurtulmasına yardımcı olabilir. Halk arasında şarlatanlık gibi düşünülse de asla değil. Hatta çok ustaca kullanılacak bir bilim alanıdır. Hipnozu ilaç gibi düşünmek lazım. Enjektöre ne koyduğunuza bağlı. Ben enjektöre zaman zaman hipnoz koyuyorum.

AĞRIYI AZALTMAK İÇİN

Anestezi indüksiyonunda (anestezik maddelerin intravenöz uygulanmasıyla hızla bilinç kaybına ulaşılması sürecini ifade eder) olabilir. Ameliyat sonrası ağrı tedavisinde olabilir veya perioperatif dönemde (ameliyatın üç aşamasını ifade edebilir; ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası) anestezik ajan gereksinimini azaltmak için kullanılabilir. Yoğun bakımda özellikle ventilatörden (solunum tüpü) ayrılma, hastayı sakinleştirme ve ağrıyı azaltmak için hipnozu kullanmak mümkün.

BİLİMSEL KANITI VAR

Bu bilimsel bir yöntem değil gibi bir algı var. Oysaki oldukça bilimsel. MR cihazı ile hipnotik süreçlerin beyin alanındaki değişimleri de gösterilmiş. Yani bilimsel kanıtları ortaya konmuş bir alan hipnoz. Burada önemli olan hastanın kararı. Onun rızasını aldıktan sonra bu işlem başlatılabilir. Hastayı sakinleştirmek, hastanın iyileşme sürecine katkı sunmak için kullanıyoruz. Bizimle iletişime açık hastalarda bunu yapmak daha uygun. Yoğun bakım sürecinde hastanın yanında durarak, kendisine sadece sesli mesajlar veriyoruz.”

HEKİMLER YAPABİLİR

Prof. Dr. Dilek Özcengiz, bir bilim dalı olan hipnozun sadece doktorlar tarafından uygulanabileceğini de kaydederek şu uyarıda bulundu: “Bu yöntemlerin hiçbiri sihir değil; uygun zamanda, uygun hastaya kullanılmalı. Vatandaşlar sertifikası olan hekimleri ve merkezleri bularak bu tedaviyi almalılar. Bu yöntemin sadece hekimler ve diş hekimlerince kullanıldığını söylemek isterim.”