Yoğun bakımda düşüş müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleri, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. İlk etapta İstanbul, Hacettepe, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi ve İnönü üniversitelerinin rektörleri, tıp fakültesi dekanları ve hastane başhekimlerinin katıldığı görüşmede Bakan Koca, pandemi döneminde yükün, kamu hastaneleriyle beraber üniversite ve özel hastanelerin de omuzlarında olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Taramaların artışıyla vaka sayıları da arttı. Ama artış ciddi bir oranda olmadı. Esas olarak Türkiye’nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3.5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli.

İLAÇLAR İŞE YARADI

Hastalara erken tanı konulması ve dünyadan farklı şekilde Hidroksiklorokin’in ayaktan hastalarda bile yaygın bir şekilde kullanımı hastaneye yatışı azalttı. Devamında özellikle Favipiravir’i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini görüyoruz. Onun da özellikle yoğun bakıma geçişi düşürdüğünü ama esas yoğun bakım döneminde bizim personelimizin, çalışanlarımızın yoğun bakım pratiğinin de bunda önemli bir katkısı olduğunu biliyoruz. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın, yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz.”

Görüşmede, üniversite hastanelerinin mücadeleye katkısı, hastalara uygulanan tedavi protokolleri, doluluk oranları, tıbbi cihaz ve malzeme stok ve ihtiyaçları ele alındı.

Bakan Koca, il sağlık müdürleri ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak da Twitter hesabından, “81 ilimizin il sağlık müdürleriyle, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık” mesajını paylaştı. m ANKARA

CAN KAYBI 1198’E VAKA SAYISI 56 BİN 956’YA ÇIKTI

TÜRKİYE’de koronavirüsten dün 97 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1198 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri Twitter’dan paylaştı. Buna göre, dün 35 bin 720 test yapıldı, 4 bin 789 kişiye daha Kovid-19 tanısı koyuldu, 481 kişi ise taburcu edildi. Toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam iyileşen sayısı 3 bin 446’ya yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1665, entübe hasta sayısı 978 oldu.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğüne işaret ederek, “Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır” dedi.