Yoğun bakımda doğum! Eylül İklim’ine kavuştu

Hatay Antakya ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki 32 haftalık hamile Eylül Özge Avcı, 23 Nisan'da karın ağrısı şikâyetiyle COVID-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Avcı, şikâyetlerinin artması üzerine Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı çeken Avcı, yoğun bakımdayken sezaryenle doğum yaptı. Avcı'nın, 7 aylık hamileyken 1.7 kilogram ağırlığında dünyaya getirdiği İklim bebek de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hem anne hem de bebek için ölümle yaşam arasında geçen zorlu sürecin ardından Avcı, uygulanan tedaviyle solunum cihazından kurtulmayı başardı. Avcı'nın hastalığı tamamen atlattığı sırada İklim bebek de yenidoğan yoğun bakım servisinde kuvöze alındı.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM

Avcı, doğumun ardından geçen 15 günün ardından hastanede bebeğiyle ilk kez buluştu. Anne, bebeğine kuvözde gözyaşları içinde bakarken duygusal anlar yaşandı. Bebeğini ilk gördüğü an çok heyecanlandığını belirten Avcı, “Hastaneye nasıl geldim, ne yaşadım, hiçbirini hatırlamıyorum ancak tüm sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Allah'a binlerce şükürler olsun, bebeğimi de gördüm, çok mutluyum” dedi.

YÜZDE 10 YAŞAMA ŞANSI VARDI

Hastanenin yoğun bakım uzmanı Dr. Volkan Alparslan, anne ve bebeğinin 15 kişilik ekibin çabalarıyla sağlıklarına kavuştuğunu ifade etti. Anne Avcı'nın ilk başlarda yaşama şansının yüzde 10 olduğunu ancak doğru tedavilerle bu şansı arttırıp onu hayata bağladıklarını anlatan Alparslan, şöyle konuştu: “Anne Eylül, kritik süreçten kritik müdahalelerle kurtuldu. Annemiz yoğun bakım yatışının ilk gününde yapay solunum cihazına bağlandı ve buna rağmen kandaki oksijen düzeyi tutulamadığı için acil ameliyata alınıp bebek sezaryenle doğurtuldu. Sonrasında Eylül'ü tekrardan hayata döndürebilmemiz için ECMO gibi özel tedaviler uygulandı. Yaklaşık 10 günlük bir yoğun bakım tedavi süreci sürdü ve çok şükür Eylül bize güzel bir umut oldu.”

Alparslan, İklim bebeğin tedavisinin de yoğun bakımda sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

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