Yoğun bakım magandaları... Hastaların hayatını tehlikeye attılar

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Yoğun bakım servisine kaldırılan hasta önceki gün hayatını kaybetti. Hekimlerin vefat haberini bildirmesinden sonra ‘son bir kez görmek istediklerini’ söyleyen yakınları, yoğun bakım servisinin şifreli kapısını zorlayarak açtı. Güvenlik personeli, olaya müdahale ederek grubu dışarı çıkarmaya çalıştı.

Sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Olay nedeniyle ‘beyaz kod’ uyarısı verildi. Güvenlik görevlileri bir süre mücadele ettikten sonra içeri giren grubu güçlükle dışarı çıkardı. İzole bir ortamda gözetim altında tutulan diğer hastaların sağlık durumlarını hiçe sayan grup hakkında işlem başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu. Saldırı ve hakarete maruz kalan sağlık personelleri de şikâyetçi oldu.