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Yogi Kazım 105 yaşında yaşamını yitirdi

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#Kazım Gürbüz#Yogi Kazım#Yoga
Yogi Kazım 105 yaşında yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 16:54

Adana'da, felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tanınan ve 105 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu savunan yogacı Kazım Gürbüz, hayatını kaybetti. Yogi Kazım olarak tanınan Gürbüz’ün cenazesi yarın toprağa verilecek.

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Kendi sistemi Yogi Kazım (YOKA) ile bugüne kadar felçlilerden MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine birçok kişiye şifa dağıttığını, 1968'de Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984 yılında Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Felix Houphouet ve tedavi ettiği birçok ünlü kişinin kendisine inanılmaz imkanlar sağladığını kaydeden Gürbüz, 105 yaşında hayatını kaybetti. Yogi Kazım olarak tanınan Kazım Gürbüz’ün ölüm haberini oğlu Zeki Ruşen Gürbüz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Gürbüz’ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Adana’daki Şahinağa Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)

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#Kazım Gürbüz#Yogi Kazım#Yoga

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