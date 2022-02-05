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Yoana’nın bacağı Türkiye’de kurtuldu

#Yoana#Tümör#Bacak
Yoana’nın bacağı Türkiye’de kurtuldu

7 aylıkken kemik kanseri teşhisi konularak, yanlış tedaviyle bir bacağını kaybetme riski bulunan minik Yoana, Türk doktorların başarılı tedavisinin ardından ülkesi Bulgaristan’a döndü.

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HER yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser ile ilgili farkındalık ve bilincin sağlanması amacıyla tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Uzmanlar kemik kanserlerinin çocukluk çağı kanserleri içinde yüzde 2 oranında görüldüğünü söylüyor. Hastaların erken teşhiste kurtulma şansı çok yüksek. 7 aylıkken ülkesinden Türkiye’ye gelerek tedavisi tamamlanan minik Yoana ise sağlığına kavuşanlardan.

Yoana’nın bacağı Türkiye’de kurtuldu



KEMİK KANSERİ TEŞHİSİ

Bulgaristan’da 2 kilo ağırlığında dünyaya gelen Yoana Miraslovova Naydenova’nın annesi, henüz 7 aylıkken kızının bir bacağının diğerinden daha kısa olduğunu fark etti. Doktorlar, küçük kızın kemik kanseri olduğunu ve bir bacağının kesilebileceğini söyledi. Bu haberle yıkılan Naydenova Ailesi tedavi için Türkiye’ye geldi.

2. yaş gününü de Türkiye’de hastanede kutlayan minik Yoana sağlığına kavuşup ülkesine döndü. Anne Mariye Valcheva “Hastalık teşhisi konulduğunda şok olduk, dünya başımıza yıkıldı sanki. Çocuğumun kanser olduğunu öğrendiğim zamanı, o sözleri unutmak çok zor. Şu anki duygularım ise tarif edilemez” dedi.

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TÜMÖR KÖTÜ HUYLU ÇIKTI

Yoana’nın tedavisini yürüten Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erden Ertürer, “Hastamız ülkesinde tümörün iyi huylu olduğu düşünülerek biyopsi alınmadan ameliyat edilmiş. Bacağı kurtarabilmek için neler yapabileceklerimizi ortaya koyduk. Sonuçta o bölgede yanlış bir ameliyat vardı ve bunun düzeltilmesi kolay değildi. Biz tümöral kitleyi tamamen çıkartıp yerine insan kaynaklı bir kemik grefti yerleştirerek bacağı kurtardık. Bir yıl süren tedavinin ardından hasta artık kendi bacağına basarak yürüyebiliyor” diye konuştu.

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