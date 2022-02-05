Yoana’nın bacağı Türkiye’de kurtuldu

HER yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser ile ilgili farkındalık ve bilincin sağlanması amacıyla tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Uzmanlar kemik kanserlerinin çocukluk çağı kanserleri içinde yüzde 2 oranında görüldüğünü söylüyor. Hastaların erken teşhiste kurtulma şansı çok yüksek. 7 aylıkken ülkesinden Türkiye’ye gelerek tedavisi tamamlanan minik Yoana ise sağlığına kavuşanlardan.
TÜMÖR KÖTÜ HUYLU ÇIKTI
Yoana’nın tedavisini yürüten Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erden Ertürer, “Hastamız ülkesinde tümörün iyi huylu olduğu düşünülerek biyopsi alınmadan ameliyat edilmiş. Bacağı kurtarabilmek için neler yapabileceklerimizi ortaya koyduk. Sonuçta o bölgede yanlış bir ameliyat vardı ve bunun düzeltilmesi kolay değildi. Biz tümöral kitleyi tamamen çıkartıp yerine insan kaynaklı bir kemik grefti yerleştirerek bacağı kurtardık. Bir yıl süren tedavinin ardından hasta artık kendi bacağına basarak yürüyebiliyor” diye konuştu.