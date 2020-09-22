YLSY 2020 sonuçları ile 750 öğrenci için seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, kurumlara atanmalarına ilişkin tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Peki, YLSY 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

YLSY 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl YLSY sonuçları, 26 Ağustos'ta sona eren müracaatların ardından 20 Kasım'da açıklanmıştı. Bu bağlamda YLSY 2020 sonuçları için beklenen açıklanma tarihi ise Aralık ayının ilk haftaları olacaktır.

YLSY olarak bilinen MEB'in burs programı nedir?

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı kanun kapsamında 1929 yılından itibaren lisansüstü öğrenim görmek üzere Bakanlığımızca mecburi hizmete dayalı olarak yurtdışına öğrenci gönderiliyor. Kısaca YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) olarak ifade ettiğimiz bu program kapsamında yurtdışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, kurumlara atanmalarına ilişkin tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

- 2020 YLSY kapsamında hangi alanlarda ve toplam kaç kişi yurtdışına gönderilecek?

Bu yıl başta aşı ve ilaç araştırmaları, savunma teknolojileri, siber güvenlik, bilişim, yapay zeka, robotik sistemler, enerji, psikoloji alanları başta olmak üzere 394 farklı alanda 750 öğrenci yurtdışına gönderilecek.

Alanlar hangi kriterlere göre belirleniyor, hangi kurumlar adına öğrenci gönderilecek?

Cumhurbaşkanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla belirlenen ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli ve güncel stratejik alanlarda kontenjanlar belirleniyor. Başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı gibi 25 kurum ve 106 üniversite adına yurtdışına öğrenci gönderilecek.

- YLSY bursu kapsamında neler karşılanıyor?

YLSY Bursu kapsamında öğrencilerin aylık burs ödemeleri, okul ödemeleri, eğitimleri için gidiş/dönüş uçak bileti giderleri, kırtasiye giderleri, sağlık giderleri, yabancı dil sınav ücretleri, tez masrafları ile bilimsel etkinliklere katılım amaçlı ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlığımızca karşılanıyor.