YKS’ye son 3 hafta önerisi... ‘Artık yeni konu öğrenmeyi bırak’

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak. Adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, sınava sayılı günler kala adayların yeni konu öğrenmeyi bırakarak eksik kaldıkları konuları tekrar etmeye odaklanmaları gerektiğini belirterek tavsiyelerini 4 başlıkta topladı:

ZOR DENEMELERİ ÇÖZMEYİN

“Adaylar yeni konu öğrenmek yerine eksik hissettikleri konuları tekrar etmeli ve eksikliklerini kapatmaya çalışmalı. Şu aşamada yeni konu öğrenmek eskiden öğrendiklerini unutturabilir. Bu nedenle adaylar yeni konu öğrenmeye çalışmamalı. Bu dönemde deneme sınavları son derece önemli. Adaylar, sınıf ortamında düzenlenen deneme sınavlarına mutlaka katılmalılar. Böylelikle stres yönetimi, süreyi kullanma açısından kendilerini test etmiş olacaklar. Adaylar, bu sınavlardan sonra yaptıkları hatalara da bakmalı ve sınav analizlerini titiz bir şekilde yapmalılar. Artık zor denemeler çözmek yerine orta düzeydeki deneme sınavlarına yönelmek daha doğru. Çünkü zor sınavlardaki düşük performans adayın motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.

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AYT’YE ODAKLANIN

Adaylar, YKS’ye kalan kısa sürede Temel Yeterlilik Testi (TYT) yerine Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) yönelik konu tekrarları yapmalılar. Çünkü sınav sistemine göre AYT’den gelecek puanlar, TYT’ye göre çok daha etkili. Adaylar son haftaları bu bilinçle hareket ederek ve AYT’ye çalışmaya ağırlık vererek geçirmeli. Bunun yanı sıra uyku düzeni bozuk olan adayların artık yavaş yavaş bunu düzeltmesi gerekiyor. Maalesef bazı adaylar hazırlık sürecinde sabaha kadar ders çalışıp sonrasında öğle saatlerine kadar uyumayı seçebiliyor. Artık bu düzenin son bulması şart. Çünkü sınav sabah saatlerinde yapılıyor.

POZİTİF İNSANLARLA VAKİT GEÇİRİN

Hazırlık sürecinde adayların arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve akran etkileşimleri de oldukça önemli. Bu süreçte adaylar, kendilerini daha mutlu hissettikleri çevrede ve pozitif duygular içinde olan arkadaşlarıyla vakit geçirmeli. Ayrıca son haftalarda fiziksel aktivitelere ve beslenmeye de dikkat edilmeli. Bu son günlerde daha hafif ve sakatlık riski taşımayan sportif aktivitelere de yönelebilirler.

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ÇALIŞMA TEMPOSUNU DÜŞÜRÜN

Son haftalarda adaylar çalışma tempolarını da düşürmeli. Bu dönemde psikolojik olarak kendilerini iyi hissedecekleri aktivitelere yönelmeleri faydalı olur. Sınavın 2 güne yayılan bir süreç olduğunu akıllarından çıkarmasınlar. Adaylar, AYT’nin daha fazla puan getireceği bilinciyle hareket etmeli ve iki güne odaklanmalı.”

TEKNOLOJİ DETOKSU YAPIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleş Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın, sınava kalan sürede psikolojik hazırlığın önem kazandığını belirterek bununla ilgili önerilerini 8 maddede sıralıyor:

- Teknoloji detoksu yapmalarını, yani sosyal medya hesaplarını tamamen kapatmalarını öneriyorum.

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- Kendilerini iyi hissettiren müzikler dinleyip, komedi filmi ya da dizileri izleyebilirler.

- Kaygılarını, korkularını, heyecanlarını ve streslerini kontrol altına almaya çalışmalılar.

- Güçlü yönlerine ve başarılarına odaklansınlar.

- Adayların denetleyemediği veya kontrol edemediği olaylar yaşanabilir. Bu anlarda da strese girmemeliler.

- Çalışmaları sırasında mola vermeyi unutmasınlar. Kaygı seviyesi yükseldiğinde kısa bir yürüyüş iyi gelir.

- Günlük rutinlerini bozmasınlar.

- Bu sınavın ‘dünyanın sonu’ olmadığını ve hayatın olağan akışında geçilmesi gereken bir aşama olduğunu unutmasınlar.