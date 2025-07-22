×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

YKS'ye katılan okul birincilerine ÖSYM'den uyarı

Güncelleme Tarihi:

#YKS#ÖSYM#Okul Birincileri
YKSye katılan okul birincilerine ÖSYMden uyarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 10:53

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara, bilgilerini kontrol ederek, eksiklik veya hata olması durumunda 23 Temmuz'a kadar e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 17 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

"E-OKUL'DAN GEREKLİ DÜZELRMELERİ YAPIN"

Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

Gözden KaçmasınYKS’de iki ‘süper’ şampiyonYKS’de iki ‘süper’ şampiyonHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#ÖSYM#Okul Birincileri

BAKMADAN GEÇME!