YKS’ye girmeden... İkinci üniversite fırsatı başladı

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BİR yükseköğretim programında okuyan ya da mezun olanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeden ikinci bir programa kayıt yaptırabiliyor. Adaylar, yeniden YKS’ye girmeden açık ve uzaktan öğretim programlarından birini tercih ederek ikinci diploma için eğitim alabiliyor. Lisans öğrencileri ve mezunları ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans öğrencileri ve mezunları ise ön lisans programlarına başvurabiliyor. Adayların halihazırda öğrenim gördükleri ya da mezun oldukları programdan farklı bir bölüm seçmesi gerekiyor.

KAYITLAR EKİMDE BİTİYOR

Anadolu, İstanbul ve Atatürk üniversitelerinde başlayan “İkinci Üniversite” kayıtları ekim ayının ortasına kadar devam edecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 17 Ağustos’ta başlayan çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri 19 Ekim saat 17.00’de sona erecek. Başvurular e-Devlet şifresiyle yapılacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde (AUZEF) ise 27 Temmuz’da başlayan kayıtlar 12 Ekim’e kadar devam edecek. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nde (ATA-AÖF) kesin kayıt işlemleri 25 Ekim’de tamamlanacak.

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YAPAY ZEKÂDAN MEDYAYA

İkinci üniversite kapsamında adaylara teknoloji, iletişim, sağlık, sosyal bilimler ve yönetim alanlarında çok sayıda program sunuluyor. Anadolu Üniversitesi’nde Yapay Zekâ Destekli Kodlama, Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı, Sosyal Medya Yöneticiliği, Web Tasarımı ve Kodlama ile Yönetim Bilişim Sistemleri programları bulunuyor. Atatürk Üniversitesi’nde ise E-Ticaret ve Pazarlama, Yeni Medya ve Gazetecilik, Bilgisayar Programcılığı, Grafik Sanatlar, Reklamcılık ve Sağlık Yönetimi gibi programlara kayıt yapılabiliyor.

35 YAŞ ŞARTI ARAYANLAR

YÖK kararı doğrultusunda bazı lisans programlarında yaş ve mezuniyet koşulu uygulanıyor. Anadolu Üniversitesi’nin Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına ikinci üniversite kapsamında yalnızca 35 yaş ve üzerindeki lisans mezunları kayıt yaptırabiliyor. ATA-AÖF’te de Sosyoloji ve Tarih programları için 35 yaşını doldurmuş ve lisans mezunu olma şartı aranıyor. Başvuruların tamamlanabilmesi için adayların öğrenim ve mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS’te güncel olması, çevrimiçi işlemlerin ardından üniversite tarafından belirlenen öğretim veya materyal ücretinin ödenmesi gerekiyor. Programlar, ücretler ve başvuru işlemleri üniversitelere göre farklılık gösteriyor.

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KİMLER BAŞVURABİLİR

Bir ön lisans veya lisans programında okuyanlar.

Bir ön lisans veya lisans programından mezun olanlar.

Lisans öğrencileri ve mezunları, ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilir.

Ön lisans öğrencileri ve mezunları yalnızca ön lisans programlarına başvurabilir.

Adaylar, okudukları ya da mezun oldukları programın aynısını seçemez.

Üniversite öğrencisi veya mezunu olmayanlar başvuramaz.

BUNLARA DİKKAT

Öğrenim ve mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS’te güncel olması gerekiyor.

Başvurular üniversitelerin çevrim içi kayıt sistemlerinden yapılıyor.

Öğretim veya materyal ücreti, seçilen programa göre değişiyor.

Ücretin yatırılması tek başına yeterli olmayabiliyor; kayıt onayının da tamamlanması gerekiyor.

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Zorunlu stajı veya özel başvuru koşulları bulunan programların kılavuzları ayrıca incelenmeli.

Bazı lisans programlarına yalnızca 35 yaş ve üzerindeki lisans mezunları başvurabiliyor.