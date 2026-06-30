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YKS'ye giderken TIR ile çarpışmışlardı: Yaralı kurtulan Ahmet 10 günlük yaşam savaşını yitirdi

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#YKS#Kaza#Sınav Merkezi Kazası
YKSye giderken TIR ile çarpışmışlardı: Yaralı kurtulan Ahmet 10 günlük yaşam savaşını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 11:37

Gaziantep’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için sınav merkezine giderken içinde bulundukları otomobilin TIR ile çarpıştığı kazada yaralanan Ahmet İnal (19) da kuzeni Mehmet Fatih İnal’ın (19) ardından 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kaza, 20 Haziran sabahı, Karkamış ilçesi Soylu Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenler Mehmet Fatih İnal ile Ahmet İnal YKS için sınav merkezine gitmek amacıyla otomobille yola çıktı. Mehmet Fatih İnal idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki 27 AVU 764 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada Mehmet Fatih İnal ile kuzeni Ahmet İnal yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı 2 genç Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Fatih İnal, aynı gün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YKSye giderken TIR ile çarpışmışlardı: Yaralı kurtulan Ahmet 10 günlük yaşam savaşını yitirdi
Ahmet İnal da 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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#YKS#Kaza#Sınav Merkezi Kazası

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