YKS’nin ilk oturumu tamam... Bugün AYT ve YDT var

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS’nin birinci oturumu olan TYT, dün düzenlendi. 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu sınavda, 333 bin 836 kişi görev yaptı. Adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40, fen bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi. Sınavın ardından mutlulukla ailesinin yanına koşan adayların yanı sıra, verilen sürede soruların tamamını yanıtlayamadığı için ağlayarak okulu terk edenler de vardı. Hedefledikleri üniversite ve bölümü kazanmak için zorlu maratonun ilk ayağını tamamlayan adaylar, artık bugün düzenlenecek AYT ve YDT’ye odaklandı.

YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumu bugün düzenleniyor. İkinci oturum olan ve 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te, 215 bin 448 adayın başvurduğu üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başlayacak. AYT’de saat 10.00’dan, YDT ise 15.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. AYT’ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT’ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

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Sınavı İstanbul Üniversitesi ve Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde izledik.