YKS'den manzaralar... Koşarak geldikleri YKS’ye son anda yetiştiler

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YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün yapılıyor. Saatler 10.00’u gösterdiğinde sınavların yapıldığı okulların kapıları kapatıldı. Bazı üniversite adayları sınava saniyeler kala, koşarak yetişti. Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi’ndeki liseler kampüsü içerisinde bulunan Osmaniye Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan bazı öğrencilerin son anda sınav merkezlerine koşarak gelmeleri kameralara yansıdı. Bir öğrenci ise son anda sınav salonuna alındı. Yanlış okula gelen bir başka öğrenci ise gireceği okula koşarak giderek yetişmeye çalıştı.

SINAVA 6 DAKİKA GEÇ KALDI

Yalova’da ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrenci kapıda ne kadar yalvarsa da içeri alınmadı.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS’nin yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Öğrenciler okullara girdikten sonra önce polisler tarafından aranarak salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapandı.

Abdulhamit Han Ortaokulu’ndaki sınava 6 dakika geç gelen bir öğrenci demir kapıdaki görevliyle içeriye girebilmek için konuştu. Genç öğrenci ne kadar yalvarsa da okula alınmadı.

YKS'YE GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ POLİS YETİŞTİRDİ

Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan ve sınav giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına Samsun polisi koştu.

Samsun'da binlerce adayın girdiği YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu sabah saatlerinde başladı. Bazı sınava geç kalan ve sınav giriş belgesini almayı unutan öğrencilerin yardımına Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ait Şahin ve motorize ekipleri yetişti.

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Sınav giriş belgesini unutan bir kız öğrencinin ekipler tarafından eksik evrakı tamamlanarak sınava gireceği binaya, sınava geç kalan erkek bir öğrenci ise hızlı ve güvenli bir şekilde sınava gireceği okula yetiştirildi.

GEÇ KALINCA SALONA ALINMADI

Sivas'ta bir aday Yükseköğretim Kurumları Sınav'ının(YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi' ne yaklaşık 10 dakika geç kalınca salona alınmadı.

Türkiye genelinde milyonlarca üniversite adayının katılımıyla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) heyecanla beklenen ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın eden adaylar, üst araması ve kimlik kontrolü sonrası salonlara alındı. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde, sınav salonlarının kapıları kapatıldı. Kural gereği saat 10.00'da kapıların kapatılmasıyla Sivas'ta genç bir aday sınava saniyelerle değil yaklaşık 10 dakika geç kalınca sınava alınmadı. Şansını deneyen aday görevlilerle konuşsa da içeri giremedi.