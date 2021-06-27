YKS'den çıkan öğrenciler aşıya akın etti

Başkent'te saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumuna giren çok sayıda öğrenci, sınavın ardından aşı olmak için Ankara Şehir Hastenesi'ne geldi. Gerekli belgeleri doldurduktan sonra sıraya giren gençler, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Aşı odaları önünde yoğunluk oluşturan öğrenciler, zorlu bir sınavdan çıkarak aşı olmaya geldiklerini ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Öğrenciler ayrıca tüm vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevularda yaş sınırının 18’e indiğini açıklamış, gençlere aşı çağrısında bulunmuştu.

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