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Gökhan CEYLAN-Onur Can KANKAL/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

YKS'den çıkan öğrenciler aşıya akın etti

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YKS'den çıkan öğrenciler aşıya akın etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döken öğrenciler, sınavın ardından hastaneye gelerek koronavirüs aşısı oldu. Öte yandan Türkiye genelinde yapılan aşı sayısı 47 milyonu aştı

Başkent'te saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumuna giren çok sayıda öğrenci, sınavın ardından aşı olmak için Ankara Şehir Hastenesi'ne geldi. Gerekli belgeleri doldurduktan sonra sıraya giren gençler, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Aşı odaları önünde yoğunluk oluşturan öğrenciler, zorlu bir sınavdan çıkarak aşı olmaya geldiklerini ve heyecanlı olduklarını söyledi.

YKSden çıkan öğrenciler aşıya akın etti

Öğrenciler ayrıca tüm vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevularda yaş sınırının 18’e indiğini açıklamış, gençlere aşı çağrısında bulunmuştu.

 

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