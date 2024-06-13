×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

YKS'de yapay zeka ile kopya çekmek istemişti! Okuldaki görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Yapay Zeka#Kopya#YKS
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 09:41

Isparta'da YKS sınavında kurduğu düzenek sayesinde soruları yapay zekaya çözdürerek yakalanan şahısın, sınava girdiği okul koridorlarındaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumunda M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Salondan çıkarılan M.E.E.'nin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içerisinde elektronik bir düzenek olduğu tespit edildi.

Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği belirlendi. Yapılan araştırmada M.E.E'ye A.B. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. M.E.E. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Isparta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 2. sınıf öğrencisi M.E.E' nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol ederek tuvalete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SİSTEM HATA VERİNCE PANİK YAPMIŞ

Görüntülerde şahısın bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

YKSde yapay zeka ile kopya çekmek istemişti Okuldaki görüntüleri ortaya çıktı

Emniyet ekiplerine haber verilmesinin ardından M.E.E'nin gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldüğü an okul güvenlik kameralarına yansıdı.

YKSde yapay zeka ile kopya çekmek istemişti Okuldaki görüntüleri ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yapay Zeka#Kopya#YKS

BAKMADAN GEÇME!