YKS’de yanlış ‘şık’ aradılar: ‘Sıfır’ çekmek için yarıştılar

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ÖSYM tarafından 20-21 Haziran’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları, 21 Temmuz’da açıklandı. 2 milyonu aşkın kişinin katıldığı sınav sonucuna göre, 11 aday tüm soruları doğru yanıtlayıp şampiyon oldu. 67 bin 87 aday ise sıfır çekti. Ancak sıfır çekenlerin arasında yer alan iki adayın hedefi farklıydı. Onlar sınavın sonuncusu olmak için ter döktüler. MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Alp Ünlü’nün YKS ile giriştiği denemeler bununla da sınırlı değil. Ünlü, geçtiğimiz yıl ve bu yılın YKS sorularını yapay zekâya çözdürmesi ve onların aldığı puanları değerlendirmesiyle daha önce Hürriyet’te haber olarak yer almıştı.

YANLIŞLIKLA 5 DOĞRU YAPTI

Alp Ünlü, sınavda yaşadıklarını ve sonuncu olması karşısında hissettiklerini şöyle anlattı: “Sınav sonucunda -23.75 net yaptım. Her soruyu tek tek çözmemiz gerekti. Türkçe’yi çözerken zorlanmadım. Yazım yanlışının bulunmasının istendiği sorularda rahatlıkla yanlışı bulabildim. Öyle ki tüm derslerde eksiksiz yanlış yaptım ama matematikte sürem yetmediği için son 12 soruyu çözemeden salladım. O nedenle matematikte yanlışlıkla 5 doğrum çıktı. Sınava girmeden önce puanımızın hesaplanmayacağını biliyorduk. Çünkü sınav kurallarına göre puan hesaplanması için Türkçe ya da matematikten 0.5 net yapılması gerekiyor. Yani eksiye düşülmemesi şart. Tüm soruları yanlış yanıtlamayı başarsaydık -30 net yapacaktık ve hedefimiz buydu.”

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RASGELE İŞARETLEDİ

Tuna Ada Büyük ise şunları söyledi: “2023 yılında YKS’ye girdim ve Sabancı Üniversitesi’ne yerleştim. YKS, benim adıma biraz kişisel bir meseleye dönmüştü. Çünkü 2023 yılında sınava girerken ‘Bu sınav benim 1 yılımı aldı, ben de bu sınavdan seneye intikam alacağım’ dedim ve 2024 yılında yine sınava girdim. Adım ‘Ada’ olduğu için sınavdaki ‘A’ ve ‘D’ şıklarını işaretleyerek adımı yazabiliyordum. O nedenle 2024 yılında girdiğim sınavda optik kâğıdına ‘Ada’ yazacak şekilde kodlama yaptım. O sınav sonucunda ise sonuncu olmadım, hatta elde ettiğim puanla tercih edebileceğim bölümler bile oldu. Alp ile iddiaya girdik. Sınavda en çok doğrusu çıkan kaybedecekti, benim sınav sonucuma göre 3 doğrum vardı. Alp’in ise 5. O nedenle iddiayı Alp kaybetti. Kazanmak değil de kaybetmek için katılmak oldukça keyif vericiydi. Sınavda ben -26.25 net yaptım. Türkçe, sosyal ve fen derslerinde yanlış yapmak biraz daha kolaydı. Ancak matematik hiç de kolay olmadı. Çünkü yanlış şıkka ulaşmak için de ilgili işlemi çözmemiz gerekiyordu. Matematik zaman kaybettirdi. Buna rağmen Türkçe’de yine de 1 doğrum çıktı. 2 doğrum da matematikte vardı.”