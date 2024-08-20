YKS'de Türkiye birincisi olan üç genç Boğaziçi Üniversitesini tercih etti! İşte tercih ettikleri bölümler

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YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda başarı sağlayan öğrencilerin okuyacakları üniversite ile bölümleri belli oldu.

Sınavda sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında birinci olan üç öğrenci tercihlerini Boğaziçi Üniversitesinden yana kullandı.

Eşit ağırlık alanında birinci olan Berra Kuruş ile sözel alan birincisi Fatih Emre Düzcan, İktisat; sayısal alan birincisi Arda Taşdemir ise Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

"İLK 10'DAN 8 ÖĞRENCİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNİ TERCİH ETTİ"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine, öğrencilerin üniversitenin geçmişinden gelen kaliteli lisans eğitimi dolayısıyla okulu tercih ettiğini söyledi.

Prof. Dr. İnci, şöyle devam etti:

"Şunu iddia edebilirim ki, Boğaziçi Üniversitesi geçmişiyle dünyanın en iyi lisans eğitimi veren öğretim kurumlarından bir tanesidir. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bu böyledir. Zaten mezunlarımız kendilerini gösteriyorlar. Yurt dışına gittiklerinde çalıştıkları üniversitelerde, aldıkları eğitimde diğer ülkelerden gelen öğrencilere fark atıyorlar. Bu da bizim lisans eğitimimizin ne kadar kıymetli, ne kadar kaliteli olduğunun bir göstergesi."

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Birincilerin Boğaziçi tercihinin kendileri için sürpriz olmadığını ifade eden İnci, "İlk 10'dan 8 öğrenci Boğaziçi Üniversitesini tercih etti. İlk 100'den 70'e yakın öğrenci, ilk binden 700 civarında öğrenci Boğaziçi'ni tercih ediyor. Bu da Boğaziçi'nin verdiği eğitim farkındalığının öğrenciler tarafından anlaşılmış olduğunun bir göstergesi. O yüzden bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz, hoş geldin diyoruz kendilerine." diye konuştu.

"BİZİ DONANIMLI BİREYLER HALİNE GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Eşit ağırlık alanında Türkiye birincisi olan Berra Kuruş, ilgi alanı olduğu için İktisat bölümünü tercih ettiği ettiğini dile getirdi.

Boğaziçi'nde okuyacağı için mutlu ve heyecanlı olduğunu anlatan Kuruş, "Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray Lisesi çok köklü, kültürü olan bir okul. Boğaziçi Üniversitesini de gezdiğimde, öğrencilerle konuştuğumda orada da böylesine kültürlü bir ortamın olduğunu fark ettim. Köklü bir etiketi var." dedi.

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Kuruş, üniversitenin köklü geçmişinin kendisini etkilediğini ve bu nedenle tercih yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"Onun dışında sosyal çevresinin ve imkanlarının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Sosyal kulüplerinden tutun, değişim programlarına kadar bizim kendimizi geliştirmemize olanak sağlayan birçok etkinlik mevcut. Akademik eğitiminin çok üst düzey olduğunu düşünüyorum. Bizi donanımlı bireyler haline getireceğini düşünüyorum. Merkezi bir konumda oluşu da beni çok etkiledi. Bu tarz sebeplerle Boğaziçi Üniversitesini tercih ettim."

"ÜLKEM VE İNSANLAR İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM"

Sözel alanda Türkiye birincisi, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi mezunu Fatih Emre Düzcan, hayali olan iki üniversiteden birinin Boğaziçi olduğunu söyledi.

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Hayalini gerçekleştirmek istediğini kaydeden Düzcan, "Boğaziçi Üniversitesinin benimle ilgilenmesi hem de akademik koşulları tercihimde etkili oldu." ifadesini kullandı.

Tercih etmeden önce Boğaziçi mezunları ve iyi yerlere gelen insanlarla konuştuğunu aktaran Düzcan, şöyle konuştu:

"Üniversiteyi gezdim, oradakiler bana yardımcı oldular. Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bunun için de memnunum. İktisat seçmemin nedeni de kamuda ya da özel sektörde yöneticilik istiyorum. Bu anlamda, ekonominin kariyerimi geliştirme anlamında daha etkili olacağını düşündüm. İyi yerlere gelen insanlar da bana bu fikri verdiler. Bu kararı verdim, gayet de memnunum. Ailem de tercih konusunu bana bıraktılar. Bu kararı aldığımda çevremdekiler de bana kariyerimde iyi kararı verdiğimi söylediler. Ülkem ve insanlar için güzel şeyler yapmak istiyorum. Tek hedefim de bu."