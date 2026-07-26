YKS’de Türkiye 70’incisi oldu... Azim engel tanımadı

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BURSA’da yaşayan, doğuştan spina bifida ve ileri derece skolyoz hastası olan Yücehan Kermen, Feride-Osman Kermen’in 4’üncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tam 40 ameliyat geçiren Yücehan, bedensel engeli nedeniyle yaşıtları kadar özgürce hareket edemese de bu durumunu avantaja çevirdiğini belirtiyor. Sürekli ders çalışan Yücehan, ortaokulu birinci olarak bitirdi, 2022 yılında girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yalnızca 3 yanlış yaparak Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi’ni kazandı. Geçtiğimiz günlerde sonucu açıklanan YKS’nin sayısal alanında Türkiye 70’incisi olmayı başaran Yücehan, başarısını ve çalışma azmini şöyle anlattı:

GÜNDE 15 SAAT DERS ÇALIŞTI

“Üniversiteye hazırlanırken dershaneye gitmedim ve özel ders almadım. 9’uncu sınıfın başından 12’nci sınıfın sonuna kadar hep düzenli ve sistematik bir şekilde ders çalıştım. Bazen günde 15 saat çalışıyor, aynı evde yaşadığım ailemle bile sohbet edemeyecek derecede yoğun oluyordum. Ömrüm boyunca matematikle uğraşmak ve gelecekte matematik profesörü olmak istiyorum. Koç, Boğaziçi, Bilkent ve ODTÜ gibi Türkiye’nin önde gelen köklü üniversitelerini tercih listemde yer alacak. Yükseköğrenimime Türkiye’de başlayıp ardından yurtdışında devam etmeyi düşünüyorum. Ancak sonrasında yeniden ülkeme dönüp Türkiye’de hizmet vermeyi planlıyorum.

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MATEMATİK PROFESÖRÜ OLACAK

YKS’ye hazırlık sürecinde yaşıtlarımın yapabildiği ancak benim yapamadığım aktivitelerin yerini derslerle doldurdum. Gitar da çalıyordum. Matematik ve müzik benim tutkum. Benim için matematik, aklın müziği. Kitaplarla, sinemayla ve tiyatroyla da aram hep çok iyi oldu. Sanatın iyileştirici gücünü motivasyon unsuru olarak kullandım. Çocukluğumdan bu yana matematik ve sanat sayesinde hayata daha güçlü tutundum. Başarımın arkasındaki en büyük etkenlerden biri de başta annem olmak üzere ailemden aldığım destek.”

‘GİTARI EN BÜYÜK SIRDAŞI’

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Yücehan Kermen’in annesi Feride Kermen ise oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, “Yücehan hiç yılmadan çok ders çalıştı, engelli bireylerle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı. Sanata, özellikle müziğe ilgisi çok yüksek oldu. Gitarı onun en büyük sırdaşı. Çok çalışan, isteyen tüm çocuklara başarılı olabileceklerini göstermeye devam etmesini dilerim” dedi.

SPİNA BİFİDA VE SKOLYOZ NEDİR:

Spina bifida, bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında omurganın tam olarak kapanmaması sonucu ortaya çıkan doğumsal bir rahatsızlık. Skolyoz ise omurganın düz bir hat yerine sağa veya sola doğru eğrilmesi durumu olarak tanımlanıyor.