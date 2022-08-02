YKS'de Türkiye 1671’incisi olduğunu iddia etmişti! Filiz Sert'in gösterdiği belge gerçek çıkmadı

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Filiz Sert’in sınavdaki başarı iddiasının gerçek olmadığı yönündeki ihbar adının açıklanmasını istemeyen bir ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yetkilisi tarafından DHA’ya iletildi. Kendi gibi Manisalı olan Filiz Sert’in puanını incelediğini söyleyen görevli, “Aldığı puanla ilk 2 milyonluk gruba girebilmiş” dedi.

Bu uyarının ardından DHA muhabirinin yeniden temas kurduğu Filiz Sert, elindeki belgenin gerçek olduğunu söyledi. TC kimlik numarasıyla sonucu ÖSYM’nin internet sitesinden kontrol etme teklifini ise “TC numaramı hatırlamıyorum” diye geri çevirdi.